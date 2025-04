Em Coari, homem é preso com mais de R$ 280 mil em predas de oxi

A polícia prendeu um homem, de 33 anos, na terça-feira (22), em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Com o suspeito foram apreendidos mais de 13 quilos de oxi.





Por volta das 11h, as equipes receberam informações de que o homem suspeito de integrar um grupo criminoso estava armazenando entorpecentes na residência onde morava, localizada na rua Rio Urucu, bairro Santa Efigênia. Os policiais foram até o endereço informado, onde localizaram e detiveram o suspeito.

Após a detenção, o homem informou à polícia onde estava guardando a droga. No local indicado foram apreendidas 13 porções grandes de oxi e uma balança de precisão. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico. Durante a prisão, ele indicou onde guardava mais drogas. No entanto, no endereço indicado foram apreendidos um motor rabeta e um tablete de oxi.

O suspeito foi conduzido à 10ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP) de Coari, pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com o delegado José Barradas, a pesagem todo entorpecente foi de 13,237 quilos, com um total de R$ 280 mil em danos ao crime.