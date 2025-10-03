Em Coari, PM apreende 18 tabletes de maconha tipo skunk e prende duas mulheres

A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta sexta-feira (03) 18 tabletes de maconha do tipo skunk e prendeu duas mulheres por tráfico de drogas. A ação foi deflagrada no porto do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).





Os policiais receberam uma denúncia anônima informando que as duas mulheres estariam transportando entorpecentes no barco Fênix I, que tinha como destino a capital amazonense. A guarnição se deslocou imediatamente ao porto, onde conseguiu interceptar a embarcação no momento em que desatracava.

No convés superior, as duas mulheres foram localizadas. Durante revista nas bagagens, os policiais encontraram 18 tabletes de skunk escondido entre as roupas.

Elas foram presas e conduzidas para o 10ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis e ficarão à disposição da Justiça.