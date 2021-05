Em Japurá polícia prende cinco e apreende uma tonelada de drogas e fuzis

A Polícia Militar, em ação conjunta com a Marinha do Brasil, durante operação Hórus e operação Ágata II, fizeram a apreensão de um total de 984,7 quilos de entorpecentes, quatro fuzis de uso exclusivo das forças de segurança, 292 munições de fuzil calibre 556 e 10 carregadores do mesmo calibre, em ação na última segunda-feira (10), em regiões rurais do município de Japurá (distante 744 quilômetros da capital).

Equipes de policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) realizavam patrulhamento pelo rio Japurá, por volta das 18h40, quando foram alertadas pela central operacional do Navio Patrulha Fluvial Amapá, da Marinha do Brasil, sobre uma lancha rápida que havia cruzado o rio em alta velocidade e que estaria levando pelo menos cinco indivíduos em atitude suspeita.

As equipes iniciaram buscas e localizaram a embarcação suspeita, procedendo à abordagem ao bote ocupado por cinco homens, de idades não informadas. Durante os procedimentos de revista e busca pessoal, os policiais sentiram forte odor em roupas nas mochilas de alguns dos indivíduos, possivelmente de entorpecentes. Ainda durante as buscas, foram encontradas também munições de fuzil calibre 556, para uso exclusivo das forças de segurança.

Indagados sobre os materiais proibidos, eles confessaram ter saído de um local de armazenamento de entorpecentes e onde também haveria armas de fogo. Em continuidade da ação, os militares se dirigiram ao lugar indicado pelo grupo, subindo o rio Japurá até um braço de igarapé situado nas proximidades da comunidade rural São Pedro. Na localidade, foram apreendidos 22 sacos de tamanho grande contendo um total de 984,7 quilos de maconha do tipo skunk.

Em seguida, em outra localidade indicada pelos suspeitos, no Paraná Anacho, situado dentro de um lago, foram encontrados e apreendidos, após buscas na região de selva, quatro fuzis, sendo um AR-15, calibre 556, marca Brigade MFG INC, sem identificação e numeração; um AR-15, calibre 556, marca Bushmaster, modelo XM15-E2S MFG INC, com numeração raspada; e dois AR-15, calibre 556, sem identificação e numeração. Foram apreendidas também 292 munições calibre 556 e 10 carregadores de fuzil do mesmo calibre; um bote em alumínio de 10 metros; um motor de popa tipo voadeira marca Suzuki 60HP, nº 06002F040691; e três aparelhos celulares.

Todo o grupo foi detido e, juntamente com o material apreendido, conduzido ao Navio Patrulha da Marinha. Os agentes de segurança estimaram, com o êxito da ação, um prejuízo ao crime organizado em torno de R$ 14,9 milhões.