Em Juruá, polícia prendem dois homens por furto em estabelecimento comercial

MANAUS | A Polícia Civil de Juruá (a 674 quilômetros de Manaus), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, na quarta-feira (15), dois indivíduos por furto em estabelecimento comercial. A prisão ocorreu no bairro Nova Esperança, no município.





Os indivíduos foram identificados como José Francisco Medeiros de Oliveira, conhecido como “Bambu”, 23, e Mike Jackson Medeiros de Oliveira, conhecido como “Popim”, 25.

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, da 70ª DIP, a equipe recebeu informações de um furto a um estabelecimento comercial do município, que teria acontecido na madrugada de quarta-feira. Após diligências, localizaram os autores e apreenderam os itens furtados.

“Na residência deles foram encontrados uma mochila, alimentos, isqueiro, sandálias, uma carteira de cigarro e uma quantia de 80 reais. Os infratores pretendiam vender os itens no bairro Nova Esperança”, explicou.

Ainda segundo o delegado, os autores são costumeiros na prática do crime e constam contra eles Inquéritos Policiais (IPs) por furtos e receptações.

“A equipe de investigação deu uma rápida resposta para a população, localizando os autores e resgatando boa parte dos objetos e devolvendo-os às vítimas”, disse.

Os homens responderão por furto e ficarão à disposição da Justiça.