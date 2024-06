Em Manacapuru, polícia prende dupla por tortura e estupro de vulnerável contra duas crianças

AMAZONAS | A Polícia Civil de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cumpriu, nesta quarta-feira (05), dois mandados de prisão preventiva de uma mulher, 58, e um homem, 27, por tortura e estupro de vulnerável, respectivamente, contra duas crianças, de 9 e 11 anos. A prisão ocorreu na comunidade Estirão do Coema, zona rural do município.





Conforme a delegada Mary Anne Trovão, titular da unidade policial, os autores são avó e tio das vítimas. A equipe policial iniciou as diligências após denúncia do Conselho Tutelar do município.

“As vítimas moravam com a avó materna e o tio, época em que sofreram abusos sexuais por parte do homem e atos de tortura pela avó, como pauladas. As vítimas também relataram que a mulher as deixava com fome”, disse.

Ainda segundo a delegada, em 2023, as vítimas fugiram em uma embarcação e a mulher tentou impedi-las.

“No momento em que fugiram, um barqueiro percebeu a situação e ofereceu ajuda para as vítimas e as levou para Manacapuru. O caso foi apresentado ao Conselho Tutelar e a equipe policial foi acionada, ocasião em que iniciamos as investigações e representamos pelas prisões preventivas da dupla”, falou.

A mulher responderá por tortura e o homem por estupro de vulnerável. Ambos ficarão à disposição da Justiça.