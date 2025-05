Em Manacapuru, polícia prende homem condenado por estupro da enteada

A Polícia Civil de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), cumpriu, nesta quinta-feira (08), um mandado de prisão em razão de sentença condenatória contra um homem, de 62 anos, por estupro de vulnerável da própria enteada, que na época tinha apenas 5 anos. Ele foi condenado a 13 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado.





A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que tem como objetivo combater e prevenir todo tipo de violência contra crianças e adolescentes em todo o país.

De acordo com o delegado John Castilho, da DIP Manacapuru, a violência sexual ocorreu em 1993 no estado de Roraima, e as investigações foram realizadas pela Polícia Civil daquele estado. Ao final, o Inquérito Policial (IP) foi encaminhado à Justiça, que condenou o autor em 2018.

“Por meio de levantamentos de mandados de prisão em aberto em Manacapuru, descobrimos que o autor estaria morando na cidade. Com base nessa informação, realizamos o monitoramento do indivíduo e conseguimos capturá-lo em sua residência no bairro Centro”, explicou o delegado.

O homem irá responder pelo crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.