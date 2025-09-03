Em Manaus, iniciativa reconhece protagonistas do desenvolvimento regional

Personalidades e empresas que têm promovido mudanças concretas no desenvolvimento econômico e cultural da Amazônia serão homenageadas em Manaus, no próximo dia 11 de setembro, com a Medalha Grandes Amazônidas – Edição Clarice Pazuello Benzecry, concedida pela Associação PanAmazônia. Essa 13ª premiação leva o nome da educadora e empresária, falecida recentemente, em reconhecimento à sua relevante contribuição para a região. A solenidade ocorrerá no Centro de Eventos do Hotel Ramada, reunindo lideranças empresariais, políticas e sociais para celebrar esses protagonistas.





Criada em 2010, a honraria reconhece trajetórias que fortalecem a livre iniciativa, a integração e a competitividade regional, valorizando visão de negócios, impacto social e capacidade de inovação. Ao longo de 15 anos, já destacou mais de 100 nomes que ajudaram a moldar políticas públicas, impulsionar cadeias produtivas e projetar a Amazônia no cenário nacional e internacional.

Com território equivalente a 59% do Brasil e mais de 29 milhões de habitantes, a Amazônia Legal responde por cerca de 8,6% do PIB nacional, segundo o IBGE. Este ano, os agraciados refletem a diversidade de frentes que impulsionam esse desenvolvimento. “Cada homenageado representa um setor vital para o presente e o futuro da Amazônia. É um retrato do que temos de mais dinâmico e transformador”, afirma Belisário Arce, fundador e diretor executivo da PanAmazônia.

Destaques

No campo regulatório e institucional, Afonso Lobo e Paulo Ricardo Alecrim serão reconhecidos pela articulação política e defesa dos interesses do Amazonas durante a Reforma Tributária, prestando suporte e orientação ao empresariado — atuação essencial para garantir segurança jurídica e competitividade na região.

O bloco empreendedorismo e inovação reúne Alexandre Lages (LogicPró), Guto Pellúcio (Grupo Sapiens), Humberto Carrilho (Equador Energia), Lio Ferreira (Tintas Alteza) e Ricardo Pinheiro (rede de shopping centers). Suas trajetórias mostram como empresas amazônicas vêm diversificando operações, investindo em tecnologia e conquistando novos mercados, inclusive fora do Brasil.

Na área de agronegócio, o destaque será Genor Faccio, referência em Roraima, cuja atuação no setor agrícola tem impacto direto na geração de renda, na atração de investimentos e na expansão de fronteiras produtivas na Amazônia.

Na frente cultural e histórica, Anne Benzecry Benchimol será lembrada pelo trabalho de preservação da memória da comunidade israelita na Amazônia, reforçando o papel da história como ativo cultural e de identidade.

Em saúde e qualidade de vida, o médico Cristiano Paiva será reconhecido pela contribuição ao avanço do tratamento da saúde masculina no estado — área de grande relevância diante da necessidade de ampliar a oferta de serviços especializados na região.

No eixo projeção internacional e inovação em comunicação e tecnologia, a SASI Comunicação Ágil, representada pelo jovem empresário Natanael Yael, será celebrada pela expansão de suas operações para Dubai, exemplo de que empresas nascidas na Amazônia podem conquistar mercados altamente competitivos.

A lista de 2025 inclui ainda uma homenagem simbólica à Starlink, pelo papel na ampliação do acesso à internet em áreas remotas, ajudando a integrar comunidades e empresas ao ambiente digital e ao mercado.

Comemoração

A cerimônia da Medalha Grandes Amazônidas – Edição Clarice Pazuello Benzecry também integra as comemorações pelos 15 anos da Associação PanAmazônia, reforçando seu papel como elo entre diferentes setores para impulsionar a competitividade e o protagonismo regional. “Reunir todos esses nomes é, ao mesmo tempo, reconhecer e inspirar. Eles são a prova de que a Amazônia pode se desenvolver mantendo sua identidade e ampliando sua relevância no cenário nacional e internacional”, conclui Arce.