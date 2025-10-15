Em Manaus, polícia prende casal que esquartejou homem e queimou mulher em Rondônia

A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva contra um casal, um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 45, suspeitos de homicídios qualificados em Rondônia (RO). As prisões ocorreram na terça-feira (14/10), no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.





Segundo o delegado Ivo Martins, o casal é suspeito de matar e esquartejar um vizinho, de 36 anos, em 16 de novembro de 2023. O corpo da vítima foi abandonado às margens do rio Madeira, na região central de Porto Velho, e a motivação estaria ligada ao tráfico de drogas.

Em agosto de 2024, o casal, considerado de alta periculosidade, também matou uma mulher de 51 anos, proprietária do imóvel que eles alugavam no bairro Lagoa. Na ocasião, eles convidaram a vítima para uma confraternização na casa onde moravam, localizada próxima à residência dela. A mulher foi brutalmente agredida, vindo a óbito.

“Por uma dívida relacionada à locação da casa, com dois meses de atraso no pagamento, houve um desentendimento, e eles decidiram matar a vítima, queimar o corpo, esquartejar e, em seguida, desovar os restos em outro local. A residência da vítima foi totalmente incendiada pelos indivíduos”, informou o delegado.

As investigações começaram após a equipe do 19° DIP receber informações do DIPJ, com mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Rondônia, deferido posteriormente na capital amazonense.

“Após serem investigados pelos crimes naquela cidade, vieram para Manaus, onde foram localizados na entrada de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na zona norte. Durante a abordagem, apresentaram documentação falsa, o que facilitou a prisão em flagrante”, relatou Ivo Martins.

Em depoimento, o homem afirmou que buscava atendimento médico em Manaus, alegando tratar de uma lesão na perna decorrente de um assalto a uma agência bancária em Rondônia. “Essa versão não nos convenceu”, acrescentou o delegado.

A esposa do homem também possui mandado de prisão por lesão corporal contra o ex-companheiro em Rondônia. O casal foi conduzido à sede da delegacia, localizada na zona oeste de Manaus.

Ambos responderão pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e uso de documento falso. A mulher responderá ainda por lesão corporal. O casal permanecerá à disposição do Poder Judiciário.