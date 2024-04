Em Manicoré, tio é preso por abusar sexualmente da sobrinha de 6 anos

Policiais civis da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), prenderam, na sexta-feira (12/04), um homem, de 39 anos, por estupro de vulnerável praticado contra a própria sobrinha, de 6 anos.





Conforme o delegado Marcus Vieira, da 72ª DIP, as investigações iniciaram na quarta-feira (10/04), após a equipe policial receber a denúncia que a criança estava sendo abusada sexualmente pelo próprio tio.

“Com base nisso, foi realizada uma escuta especializada com a vítima e, também, requisitado exame de conjunção carnal que constatou a materialidade do delito”, informou o delegado.

A autoridade policial representou à Justiça pela prisão preventiva do indivíduo, que foi corroborada pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) com decisão favorável, sendo cumprida na sexta-feira (12/04).

“No momento da prisão, o autor se embrenhou na mata para fugir, mas conseguimos realizar o cerco e capturá-lo”, contou Marcus Vieira.

Ele responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.