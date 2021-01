Em meio à pandemia, prefeito de Novo Airão quer investir no turismo

Mesmo com o avanço dos casos de covid-19 no Amazonas, o prefeito de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), Frederico Júnior, quer priorizar o turismo da cidade. Por enquanto, não há informações sobre investimentos para a saúde.

De acordo com o gestor, os recursos de emendas da bancada federal do Amazonas serão destinados para obras na orla do município e também para o centro de convivência do idoso. A meta é transformar Novo Airão em um modelo do turismo no interior do Estado do Amazonas.

Em relação aos casos de covid-19, o município está com os serviços não essenciais suspensos por 15 dias. Mais de 1,2 mil pessoas foram infectadas pelo coronavírus em Novo Airão.