Em nota prefeitura informa que não está vacinando agentes funerários

A Prefeitura de Manaus esclarece que são inverídicas as informações divulgadas na manhã desta quarta-feira, 10/2, de início de vacinação contra a Covid-19 de agentes funerários, na atual fase da campanha.

Os nove pontos montados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) seguirão vacinando unicamente pessoas dos grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde e definidos em consenso pelas Secretarias de Saúde do Município (Semsa) e do Estado (SES-AM), que são os trabalhadores da saúde e idosos com 70 anos ou mais, idosos acamados e os residentes em áreas rurais e ribeirinhas da capital amazonense, além dos idosos institucionalizados e os indígenas aldeados, já vacinados.

A prefeitura ressalta que toda e qualquer informação sobre vacinação só é procedente se tiver origem nos canais oficiais da Semsa e prefeitura. Se não estiver nos portais e redes sociais da administração municipal, não é informação oficial.

O quantitativo de doses recebidas do governo federal é referente às prioridades definidas por cada município, tomando como base o segundo informe técnico do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, que em seu Anexo II apresenta a descrição dos grupos prioritários e recomendações para a vacinação.