Em nova investida contra ‘piratas dos rios’, Base Arpão apreende seis armas de fogo

AMAZONAS – Em nova ação policial contra ‘piratas dos rios’, no final da tarde desta terça-feira (23/02), os agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam seis armas de fogo em uma área de mata na região da comunidade Paraná do Copear, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Os criminosos conseguiram fugir pela mata.

Os policiais chegaram ao esconderijo dos piratas após denúncias anônimas. As informações apontavam que indivíduos estavam abrigados à margem do rio Solimões, aguardando a passagem de embarcações para realizar ataques.

As equipes policiais se deslocaram nas lanchas blindadas para fazer as buscas e visualizaram os infratores na beira do rio. Assim que perceberam a presença policial, os suspeitos entraram na mata, e abandonaram algumas armas.

Ao desembarcar no local, os policiais apreenderam quatro espingardas de calibre 16 e duas espingardas de calibre 20. Segundo a polícia, o prejuízo ao crime está estimado em R$ 6 mil.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos pode fazer denúncia ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), ou passar as informações através do site do órgão, no www.ssp.am.gov.br.

A Base Arpão foi criada pela SSP-AM e atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A Operação “Hórus” é um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.