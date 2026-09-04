Em Parintins, homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira

A Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, cumpriu, na quinta-feira (03), mandado de prisão preventiva contra um homem, de 29 anos, por descumprimento de medida protetiva e ameaça contra a ex-companheira, de 35 anos. A prisão ocorreu no bairro Itaúna 1, no município.

A ação faz parte da Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), cujo objetivo é combater a violência doméstica e os crimes contra a mulher em todo o país.





As investigações tiveram início após a vítima procurar a unidade policial, em janeiro deste ano, para solicitar uma Medida Protetiva de Urgência (MPU). Ela relatou ter mantido um relacionamento de dez anos com o suspeito, com quem tem seis filhos, todos menores de 12 anos.

Conforme as informações apuradas, mesmo ciente da ordem judicial, o homem continuou perseguindo e ameaçando a ex-companheira, por não aceitar o fim do relacionamento.

Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito. A medida foi deferida pela Justiça.

O homem foi localizado e preso no bairro Itaúna 1. Em seguida, foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.