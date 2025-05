Em Parintins, polícia prende dois homens por estupro contra mãe e filha

AMAZONAS | A Polícia Civil de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), cumpriu, nesta quarta-feira (28), mandados de prisão preventiva de dois homens, de 52 e 61 anos, por estupro de vulnerável contra mãe e filha, de 48 e 11 anos. As prisões foram realizadas no município e fazem parte Operação Caminhos Seguros, voltada à repressão de crimes de abuso e exploração sexual infanto-juvenil.





De acordo com a delegada Marna de Miranda, titular da unidade policial, as investigações iniciaram quando a criança foi internada em um hospital da cidade, no dia 11 de abril deste ano, com sinais de vômito e tontura. Após a realização de exames, verificou-se que ela estava grávida em decorrência de ter sido abusada sexualmente.

“Após o resultado dos exames, a vítima foi submetida ao aborto sentimental. O hospital, depois de ser constatada a gestação, acionou o Conselho Tutelar do município e, no dia 12 de abril deste ano, uma equipe do órgão foi até a delegacia, nos comunicou os fatos e de imediato iniciamos as diligências”, disse a delegada.

Segundo a ela, as investigações apontaram que a criança foi abusada sexualmente por dois homens, sendo que um deles, de 52 anos, era seu vizinho e o outro, de 61 anos, tinha um relacionamento extraconjugal com a mãe da vítima e pode ser o pai biológico da menina.

“Avançamos com as diligências para averiguar até que ponto a genitora da criança poderia ser responsabilizada e descobrimos que ela também era uma pessoa vulnerável, por possuir uma dificuldade cognitiva e ser, inclusive, paciente do Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Por esse motivo, ela também entrou como vítima de estupro de vulnerável, praticado pelos dois suspeitos”, contou a delegada.

A Operação Caminhos Seguros é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e tem como intuito combater e prevenir todo tipo de violência contra crianças e adolescentes.

Os homens responderão por estupro de vulnerável e estão à disposição da Justiça.