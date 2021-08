Em seis meses David Reis gasta quase R$ 20 Milhões até em festas

Com apenas seis meses no cargo de presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador David Reis já gastou quase R$ 20 milhões. O dinheiro serviu para custear diferentes despesas, como cursos para servidores da Casa, equipamentos de informática e até para a segurança do parlamento.

Até o momento, já foram tirados mais de R$ 18,7 milhões dos cofres da CMM. Nem todos os gastos estão expostos no Portal da Transparência da Casa, o que coloca ainda mais em dúvida a gestão de Reis.

Uma das despesas mais recentes do presidente da CMM diz respeito ao aluguel, instalação e manutenção de equipamentos para a TV Câmara. O acordo foi firmado com a empresa Abrahão da S. Cardoso Comunicações e Produções. O valor foi de mais de R$ 3 milhões.

Além de todas essas despesas, David Reis também costuma reunir os amigos para festas em plena pandemia, como na comemoração de seu aniversário, recentemente.