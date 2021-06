Em Tefé, Polícia Militar reativa uso de motocicletas em policiamento

AMAZONAS – Com o intuito de dar resposta rápida e eficiente à população no atendimento de ocorrências, no último fim de semana o 3° Batalhão de Polícia Militar retomou a modalidade de policiamento com o uso motocicletas, no município de Tefé, distante 523 quilômetros de Manaus.

Com a reativação do policiamento com motos, o 3° BPM busca maior agilidade, reduzindo, assim, o tempo de pronta resposta em ocorrências no município, oferecendo ainda mais segurança aos munícipes.

Para o Comandante do 3° BPM, Capitão PM David Nery, esse tipo de policiamento será realizado pelos policiais militares da Força Tática, devidamente treinados, para o uso eficiente e seguro de motocicletas, para reforçar as ações policiais em áreas com maiores índices de criminalidade.

“As motocicletas entram e saem de qualquer rua ou beco, com mais agilidade e mobilidade. E, devido a isso, vamos melhorar o atendimento ao público e a repressão de atos delituosos. E causará um impacto positivo, principalmente, nos bairros de difícil acesso, como, por exemplo, Abial, Colônia Ventura, Conjunto Castanheiras e Deus é fiel, nos quais se faz necessário a travessia via fluvial, impossibilitando o deslocamento das viaturas quatro rodas”, informou.

O comandante disse, ainda, em relação aos veículos de duas rodas, que se torna mais fácil efetuar o transporte das mesmas em embarcações de pequeno porte, possibilitando o atendimento de ocorrências com a mesma qualidade das viaturas maiores. “Com esse formato de policiamento, o Batalhão estará sempre pronto para cumprir qualquer missão, a qualquer hora e local”. Explicou.