Em Tonantins, homem é preso por estupro de vulnerável contra enteada de 11 anos

A Polícia de Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus), cumpriu, nesta quarta-feira (29), mandado de prisão preventiva de um homem, 29 anos, por estupro de vulnerável contra a enteada de 11 anos. O crime aconteceu em várias ocasiões, no município.





De acordo com o delegado Wellery Aleff, a equipe policial tomou conhecimento do crime na segunda-feira (27/10), após denúncia do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

“Foi apresentado um relatório de escuta especializada sobre a ocorrência de estupro de vulnerável. O crime foi comprovado após a vítima passar por exame de corpo de delito. Segundo relatos da menina, o crime foi praticado em mais de uma ocasião pelo seu padrasto”, relatou o delegado.

Conforme o delegado, o pai da vítima relatou que, no dia 23 de outubro, o seu filho, de 13 anos, contou a ele e a sua companheira que a irmã havia sido abusada pelo padrasto deles. Diante disso, após conversas com a vítima sobre o assunto, ela confirmou o ocorrido.

“No Creas, a menina relatou com detalhes à psicóloga como aconteceram os abusos sexuais, inclusive, em umas das ocasiões, houve a conjunção. Ainda em escuta especializada, o irmão da vítima de 13 anos de idade relatou que presenciou o padrasto sem roupas na frente de sua irmã. No dia 24 de outubro, o pai da vítima realizou a denúncia no Conselho Tutelar do município”, afirmou.

Foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva em nome do autor, que, após deferido, foi cumprido na manhã desta quarta-feira, no município.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.