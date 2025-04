Em Tonantins, polícia prende homem que abusou sexualmente do sobrinho

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus), cumpriu, na quarta-feira (16/04), mandado de prisão preventiva de um homem, 41, por estupro de vulnerável contra o sobrinho, de 9 anos. A prisão ocorreu no município.





De acordo com o delegado Wellery Aleff, da 54ª DIP, as investigações iniciaram quando a vítima deu entrada em um hospital do município, com lesões no ânus.

“Os pais da criança disseram à equipe médica que ela teria caído no rio e batido com um ânus em um tronco de madeira, pois essa teria sido a versão que a vítima contou a eles, com medo de falar a verdade, pois foi ameaçada pelo autor”, falou o delegado.

Segundo o delegado, a vítima foi levada ao centro cirúrgico do hospital, onde foram constatadas lesões pontuais no ânus dela e verificou-se que poderia se tratar de um caso de abuso sexual.

“A criança foi questionada pela equipe médica se as lesões teriam sido causadas por um tronco de madeira realmente ou por um órgão genital masculino. E foi então que o menino contou que foi vítima de estupro e relatou que não falou a verdade para os seus pais pois o seu tio o ameaçou de agressão, caso ele falasse o que aconteceu”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, foi solicitada a prisão preventiva do autor e, na data de ontem, ele foi preso na comunidade onde residia, em Tonantins.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado à audiência de custódia e está à disposição da Justiça.