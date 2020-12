Com passagens pela redação do jornal A Crítica e no Em Tempo e por assessorias de imprensa, Quaresma é cotado para ser o secretário de comunicação na gestão de David Almeida.

Emerson Quaresma tem mais de 14 anos de profissão e fez um trabalho fantástico na pré-campanha e campanha do prefeito eleito David Almeida.