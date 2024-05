Emirados Árabes anunciam envio de três aviões com donativos para o RS

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Al Nahyan, afirmou nesta quinta-feira (16) que o país vai enviar três aviões com donativos para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. O anúncio foi feito durante conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os itens foram obtidos, segundo o chefe de governo, a partir de doações recebidas da população residente no país, inclusive da comunidade brasileira.





“Na conversa, que durou cerca de meia hora, o presidente Lula agradeceu a solidariedade do governante emirático pela população do Rio Grande do Sul atingida pelas chuvas e relembrou as enchentes em Dubai que impactaram também os Emirados Árabes recentemente — e que demonstram a urgência e seriedade da questão da mudança climática”, diz a Presidência da República, em nota.

Durante a ligação, Lula reforçou o convite para que o presidente dos Emirados Árabes Unidos visite oficialmente o Brasil, “de modo a reforçar a parceria estratégica entre os dois países, e manifestou intenção de organizar evento bilateral com investidores e empresários”, segundo o texto do Palácio do Planalto.

Fonte: R7