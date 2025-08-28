Emissão gratuita do PassaFácil beneficia moradores e estudantes na Colônia Antônio Aleixo

A Prefeitura de Manaus com apoio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), promoveu, nesta quinta-feira, 28/8, emissão gratuita dos cartões PassaFácil a moradores e estudantes no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital.





A ação é válida apenas para quem deseja emitir a 1ª ou 2ª via dos cartões nas modalidades estudantil e comum. Foram emitidos mais de cem cartões a comunidades que passam a ter mais acesso ao transporte público. No total, as ações nas comunidades já resultaram na emissão de mais de mil cartões.

O supervisor de área da Acop, Raimundo Lobo, explicou o motivo da ação. “O objetivo principal é trazer o transporte coletivo mais próximo das comunidades. Vale ressaltar que essas duas modalidades: cartão estudantil e PassaFácil, são emitidos sem custo à população”, frisou.

A dona de casa Renata Santos da Costa, 36 anos, moradora do bairro Colônia Antônio Aleixo, enalteceu os serviços e aproveitou para emitir o PassaFácil Estudantil para as duas filhas. “O atendimento foi ótimo. Tem muita gente que não tem condições de ir até o centro da cidade para fazer o cartão. É bom oferecer este serviço nos bairros”, esclareceu.

Em casos de vale-transporte, os interessados devem procurar a sede do Sinetram, na avenida Constantino Nery, próximo ao T1, ou ir até o posto do Sinetram, no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, na zona Leste de Manaus, em frente ao Terminal 4.