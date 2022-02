Emprego: Manaus lidera ranking nacional do Sine 

Manaus é a cidade que mais empregou trabalhadores por meio do Sistema

Nacional de Emprego (Sine) em 2021. Sob a responsabilidade da

Prefeitura de Manaus na capital, o serviço foi fundamental para a inserção

de 3.615 profissionais no mercado de trabalho local, segundo o Ministério

da Economia, posicionando Manaus na liderança no país.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad),

divulgada no final do último mês de dezembro, pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no país caiu para

12,1% no trimestre encerrado em outubro. Ainda assim, o Brasil

contabiliza 12,9 milhões de pessoas desempregadas. Um cenário que vem

sendo trabalhado para mudar em Manaus.

A liderança da capital amazonense no ranking é resultado do trabalho,

compromisso e de uma política pública de capacitação profissional que

vem ajudando trabalhadores desempregados a se recolocarem no mercado

de trabalho, oferecendo palestras, orientações e cursos em diversas áreas.

Ao chegarem ao Sine Manaus, os trabalhadores têm atendimento

humanizado, e, além da busca por vagas de trabalho, recebem orientações

sobre auxílio seguro desemprego e carteira digital quando necessários,

além da oferta de qualificação profissional. Foram mais de 3.857 vagas em

capacitações ofertadas em 2021.

Para auxiliar estes trabalhadores, o Sine Manaus possui uma equipe que

atua diariamente, mediante agendamento on-line, nos três postos de

atendimento físico, localizados na avenida Constantino Nery (São Geraldo),

galeria Espirito Santo (Centro) e no Shopping Phelippe Daou (zona Leste).

Diariamente, o Sine Manaus também divulga aos veículos de comunicação

as vagas de trabalho ofertadas por empresas parceiras, tendo ainda

estreitado a relação com os empregadores para melhor aproveitamento da

mão de obra. O trabalho realizado pela equipe vem mudando a vida de

milhares de família que agora podem contar com uma renda.

Por isso, quem trabalha direito, fica sempre em primeiro.

Prefeitura de Manaus