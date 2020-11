Empresa da Família Lins fará mutirão de cirurgias em Tapauá por R$ 100 mil

O prefeito de Tapauá (a 450 quilômetros de Manaus), José Guedes, o Zezito, vai gastar R$ 100 mil para uma empresa da família Lins fazer um mutirão de cirurgias na cidade. Os serviços acontecerão em pleno período eleitoral.

O montante será pago para a empresa Monteiro Serviços de Saúde Ltda, que está no nome de Victor Lins, do deputado estadual Belarmino Lins e também do candidato a vice-prefeito de Manaus, na chapa de Ricardo Nicolau, George Lins.

O mutirão de cirurgias foi solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Tapauá e atenderá pacientes da cidade.