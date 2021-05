Empresa de eventos vai receber quase R$ 1 milhão da Prefeitura de Nova Olinda

Mesmo com a pandemia de covid-19 e com festas e eventos proibidos para evitar aglomeração, a Prefeitura de Nova Olinda do Norte (a 138 quilômetros de Manaus) vai pagar R$ 972 mil para uma locadora de equipamento para montagem de festas.

A empresa vai fornecer itens de sonorização, iluminação, palco, camarote, projetores de imagens, banheiros químicos, entre outros.

O montante será dividido entre as empresas M.R.R Barbosa – ME, que ficará R$ 470 mil, a Alpha Produções de Eventos Ltda, com R$ 273 mil reais, e a Amazônida Produções e Eventos Eireli, com o valor de R$ 229 mil. Os contratos já estão assinados pelo prefeito Adenilson Reis.

Os documentos, divulgados no Diário Eletrônico da Associação Amazonense de Municípios (AAM), não especificam o tempo de duração da prestação de serviços das empresas para a Prefeitura de Nova Olinda do Norte.