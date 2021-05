Empresa Manauara Transporte Rodoviários afirma que não é ‘pirata’

Em resposta à nota publicada nesse Portal Correio da Amazônia, dia (20), sobre a imensa ‘pirataria‘ existente na prestação de serviços de transportes de passageiros para o Polo Industrial de Manaus (PIM), a empresa cuja foto aparece em destaque, Manauara Transporte Rodoviários, afirma que está com sua documentação em dias.

Através de sua assessoria, a empresa garante que é contra o transporte ilegal no Distrito Industrial, da mesma forma como vem se posicionando o Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial), que tem combatido a prática criminosa na condução de trabalhadores para as indústrias do Amazonas.

Carregando gente Em resposta às ‘alegações de regularidade’ da empresa Manauara Transportes, o presidente interino do Sindespecial, Gabriel Enock, afirma que ela nunca pagou as taxas sindicais, que está inscrita negativamente no SPC-Serasa e que não apresentou o registro funcional de seus trabalhadores. A Manausra Transportes não informa sobre o plano de saúde dos seus funcionários, sobre a cesta básica e nunca apresentou a certidão dos ônibus registrados no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). “Para nós, não vale só a inscrição do CNPJ da empresa. Eles não estão carregando carga, mas gente, trabalhadores”, finaliza Gabriel.

Veja nota de esclarecimento na íntegra:

MANAUARA TUR TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA., empresa de transporte particular de passageiros, em atuação desde 2009, vem a público esclarecer sobre a utilização de uma foto de seus veículos utilizada como ilustração da matéria https://correiodaamazonia.com/distrito-industrial-virou-um-mar-de-piratas-para-aos-transportes-especial-em-manaus/ , veiculada em 19/05/2021.

A empresa atua no mercado há mais de 10 anos, com domicílio conhecido, devidamente registrada no IMMU sob o número F-253/2011, sempre honrando com suas obrigações comerciais, trabalhistas e tributárias, conforme se verifica pelas certidões negativas em todas as esferas. A empresa não responde nenhum processo, seja na justiça estadual, federal ou trabalhista.

A despeito da informação veiculada na matéria em questão, a filiação sindical não é condição obrigatória para considerar uma empresa regular. A FILIAÇÃO SINDICAL É OPCIONAL! Ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.

A MANAUARA TUR não concorda com a utilização de transportes piratas para funcionários de empresas, pois zela e atua cumprindo todo o ordenamento legal para a execução dos seus serviços.

Desta forma, a ilustração da matéria com fotografia de que nossos veículos seriam piratas é equivocada, considerando a regularidade desta empresa.

Manaus, 21 de maio de 2021.

MANAUARA TUR TRANSPORTE RODOVIÁRIO