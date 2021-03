Empresário coreano arremata Atlético Rio Negro Clube por mais de R$ 3 milhões

O empresário coreano e diretor da Digitron da Amazônia, Sung Song, arrematou a sede do Atlético Rio Negro Clube por R$ 3,78 milhões. O leilão foi realizado na manhã desta segunda-feira (22).

O valor servirá para pagar dívidas de funcionários. A sede do clube poderá se tornar uma empresa e gerar novos empregos para o segmento industrial. A Digitron atua com a fabricação de placas-mãe para computadores, produzidas em seu condomínio de fábricas localizado na Zona Franca de Manaus.

Inicialmente, o valor de venda do Atlético Rio Negro Clube era de R$ 9 milhões. No entanto, o local foi vendido com desconto de 60%. Também houve uma comissão de R$ 180 mil.