Empresário deixa herança de R$ 26,8 milhões para cachorra

Um empresário americano deixou em seu testamento US$ 5 milhões, cerca de R$ 26 milhões, para sua cachorra. Bill Dorris, de 84 anos, faleceu no fim do ano passado e deixou claro em seu testamento que o valor seria “transferido após minha morte para um fundo completamente dedicado ao cuidado de minha cachorra Lulu”. O empresário era solteiro e não tinha filhos.

O fundo será administrado por Martha Burton, de 88 anos. Ela era amiga do empresário e há anos já o ajudava a cuidar da cachorra. “Realmente não sei o que pensar sobre isso. Ele simplesmente amava a cachorra”, disse Martha à TV regional News Channel 5 de Nashville, estado do Tennessee.

O testamento ainda especifica que o fundo será usado para reembolsar Martha por todas as despesas que ela tiver com o tratamento de Lulu. Ainda não se sabe o que ocorrerá com o dinheiro que sobrar caso a cachorra, de 8 anos, morra.

