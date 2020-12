Empresário e fisioterapeuta, morrem em grave acidente na AM-010

MANAUS – Na manhã deste sábado, (5), um grave acidente foi registrado na AM-010. O empresário Jeifson de Souza Duarte, de 35 anos, e o fisioterapeuta Vandson Wesley Castro da Silva, 30, morreram em um grave acidente no KM-49, em um trecho conhecido como a “curva da morte”, da rodovia estadual, que liga a capital aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

Segundo a polícia, as duas vítimas teriam colidido com uma carreta em uma curva da estrada. Os dois amigos faziam parte de um grupo de motoqueiros que realiza passeios nas rodovias do Amazonas.

As motocicletas que estavam sendo conduzidas pelas vítimas ficaram completamente destruídas. Jeifson e Vandson ainda receberam auxílios de outros motoristas que trafegavam pelo local.

Vídeo mostra a tragédia no local