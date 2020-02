Empresário paulista compra Tropical Hotel por R$ 260 milhões

TRO famoso complexo hoteleiro do Tropical Hotel, em Manaus, foi arrematado pelo valor de R$ 260 milhões durante leilão realizado pelo Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, na tarde da última terça-feira (11). O lance vencedor, foi do empresário Otacilio Soares de Lima.

O hotel suspendeu as atividades comerciais EM 2019, após a Amazonas Energia cortar o fornecimento do local devido a uma dívida estimada em R$ 8 milhões. À época, segundo a concessionária, por mais de 20 anos ocorreram tentativas de negociações com a diretoria do empreendimento para o pagamento da dívida.

De acordo com a auto de arrematação, o Tropical Hotel recebeu três lances. O primeiro da empresa Nyata Serviços Financeiros Ltda, de Manaus, no valor de R$ 135 milhões; o segundo da empresa Geretepaua Engenheira Ltda, de Belém, no valor de R$ 255 milhões; e o último foi de R$ 260 milhões do empresário que reside em São Paulo.

O arrematante tem o prazo de 20 dias corridos para depositar o valor, até a data limite de 02/03/2020, e pagar as custas cartoriais de 1% até o máximo permitido por lei.