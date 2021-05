O empresário sul-coreano Sung Un Song desistiu de comprar a sede do Atlético Rio Negro Clube, no centro de Manaus. O motivo foi a recusa da diretoria do empreendimento, que alegou que o valor estimado era baixo demais.

De acordo com os dirigentes do clube, o valor acertado não corresponde nem mesmo à metade do que vale o patrimônio. O valor da sede é de R$ 9 milhões, conforme avaliação, e o do arremate foi de, aproximadamente, R$ 3,6 milhões.

A Justiça do Trabalho já foi comunicada.