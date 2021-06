Empresário vai receber mais de R$ 8 mil como secretário de Presidente Figueiredo

Marden Eufrásio dos Santos foi nomeado secretário municipal de Planejamento e Finanças de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus). Além de ser membro do secretariado da atual gestão – da qual vai receber R$ 8,3 mil mensais -, ele também tem sua empresa contratada sem licitação pela prefeita Patrícia Lopes.

A empresa prestará serviços para a secretaria da qual Marden é titular. O contrato com a Acdtech Assessoria em Gestão Empresarial tem o valor de R$ 16,5 mil.

Na prefeitura, a empresa atua com a análise e gestão de convênios no prazo de 30 dias e com a justificativa do decreto de emergência de saúde pública.