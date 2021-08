Empresas de combustíveis vão repartir R$ 2,5 milhões da prefeitura de N. Aripuanã

A aquisição de combustível e demais derivados de petróleo vai tirar mais de R$ 2,5 milhões dos cofres de Novo Aripuanã (a 1.228 quilômetros de Manaus). O montante será dividido entre duas empresas.

Uma delas é a M. L. Soares – EPP, que vai receber R$ 1,6 milhão da prefeitura. A outra é a A. Pinto da Silva Eireli, que ficará com pouco mais de R$ 836 mil.

O despacho de homologação consta no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Amazonas (AAM). O documento possui a assinatura do prefeito Jocione dos Santos Souza.