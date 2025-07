Empresas dos EUA tentam barrar tarifa de 50% de Trump contra o Brasil

Empresas dos EUA declaram apoio ao Brasil para reverter tarifas de Trump

Reunião comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin teve participação de Amazon, Coca Cola, GM e Caterpillar, entre outras.

Gigantes americanas estão em alerta com a ameaça de Donald Trump de impor sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto e já buscam interlocução com o Brasil pra tentar frear a medida.

Setores mais afetados, e quem mais tem buscado diálogo, incluem importadoras de café e suco de laranja, além de empresas dos ramos petrolífero, energético, farmacêutico e aéreo.

A taxa, se implantada em 1º de agosto, pode desorganizar cadeias de suprimento e aumentar custos nos EUA.

MDIC

No dia 16/7, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, comandou uma reunião com a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), no âmbito do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais.





Nesta reunião, participaram várias empresas norte-americanas com operações no Brasil, entre elas a Amazon, a Coca-Cola, a GM, a Caterpillar e a MedTech.

“Tanto a Amcham quanto a US Chamber fizeram uma nota conjunta. E nessa nota, elas colocam a sua posição favorável à negociação e que se possa rever a questão das alíquotas”, destacou o vice-presidente.

Alckmin citou um trecho do documento das entidades alertando que a imposição de medidas tarifárias “como resposta a questões políticas mais amplas tem o potencial de causar danos graves a uma das relações econômicas mais importantes dos Estados Unidos, além de estabelecer um precedente preocupante”.

