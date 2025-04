Empresas são notificadas para regularizar dívidas relativas ao FGTS

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) iniciou, na quinta-feira (3), o envio de notificações a empresas com pendências no recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A ação, coordenada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, marca o início do processo de cobrança administrativa por meio do FGTS Digital.





Nesta primeira fase, cerca de 900 mil empresas serão notificadas através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), canal oficial de comunicação entre o MTE e os empregadores. As mensagens contêm orientações detalhadas para a regularização das pendências.

Os empregadores devem acessar a caixa postal do DET para verificar se foram notificados e seguir as instruções recebidas. Em caso de dúvidas, é possível obter mais informações nos canais de atendimento disponíveis no portal do FGTS Digital: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/servicos/empregador/fgtsdigital.

O FGTS Digital é uma plataforma moderna que otimiza os processos de arrecadação, fiscalização e cobrança, promovendo mais transparência e eficiência na gestão dos recursos. O MTE reforça a importância da regularização para evitar penalidades e garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas.