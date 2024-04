Encontro entre Marcelo Ramos e Ministro dos Transportes para discutir a BR-319

O pré-candidato do PT à Prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos, se reuniu com o ministro dos Transportes, Renan Filho, ocasião em que trataram dos investimentos da pasta previstos para Manaus. Mas uma das principais pautas do encontro foram as ações do governo federal para viabilizar as obras de conclusão da rodovia BR-319, aguardada há mais de 40 anos pelos amazonenses.





“O Ministro me garantiu que o processo de relicitação das obras do trecho C da BR-319 está bastante avançado. Me disse ainda que já está concluso o relatório do Grupo de Trabalho, constituído para avaliar as saídas possíveis que possam, enfim, destravar os obstáculos para a total recuperação da rodovia, tão importante para nós, amazonenses”, afirmou Ramos.

Um dos obstáculos, segundo Marcelo Ramos, é a concessão das licenças ambientais do trecho do meio da BR-319 e do trecho C, os mais críticos da rodovia e que se estendem por 450 quilômetros.

“O presidente Lula e o ministro Renan têm toda a disposição de fazerem todos os esforços para concluírem a estrada e para melhorar a vida da população de Manaus”, acrescentou. Marcelo Ramos e Renan Filho têm relação de amizade construída quando o ex-deputado federal amazonense era vice-presidente da Câmara.

Segundo Ramos, o ministro acredita que a conclusão da rodovia “não é um problema insanável, já que a ideia é consolidar uma conexão com Manaus conciliada com a sustentabilidade ambiental” e com as mais atuais tecnologias de baixo impacto disponíveis.

40 anos sem ligação com o país – A Rodovia BR-319 atravessa a floresta amazônica, liga a cidade de Porto Velho (RO) a Manaus (AM) e foi inaugurada em 1976. Por falta de manutenção, a BR foi fechada 12 anos depois. Dos seus 656 quilômetros, apenas 34% estão pavimentados, o que faz com que o Amazonas amargue, há mais de 40 anos, o isolamento rodoviário com o restante do país.