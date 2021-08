Enfermeira da FCecon é destaque em revista científica com artigo sobre Cuidados Paliativos

O uso de tecnologias em Cuidados Paliativos é o tema do artigo publicado em edição da revista científica “The Research, Society and Development Journal”, pela enfermeira Maressa Lisboa, da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

O artigo foi publicado no dia 12 de julho e faz parte do Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem de Maressa Lisboa na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que deve ser concluído ainda em 2021.

O tema da pesquisa é “Tecnologias educacionais para pacientes e familiares em Cuidados Paliativos: Uma revisão integrativa”.

“A pesquisa tem como objetivo identificar, através de publicações, as tecnologias educacionais existentes voltadas para pacientes em Cuidados Paliativos. As tecnologias educacionais são ferramentas que auxiliam no processo de educação em Saúde e podem ser impressas, aplicativos, software, vídeos”, explica Lisboa.

A partir dos resultados alcançados e outras etapas realizadas, a enfermeira da FCecon pretende formular uma cartilha com orientações de cuidado aos familiares dos pacientes em Cuidados Paliativos domiciliares. “Esse material será entregue nos atendimentos do setor, principalmente nas visitas domiciliares, e visa servir como um apoio nesse processo de cuidado. Esperamos que, até o fim do ano, o material já esteja disponível para os pacientes e familiares”, disse a mestranda.

Maressa é enfermeira do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos (STDCP) da FCecon, que busca oferecer a melhora na qualidade de vida de pacientes oncológicos e seus familiares, atuando sobre aspectos físicos, emocionais, espirituais e sociais, por meio de uma equipe multidisciplinar.

Conhecimento

Na avaliação de Maressa Lisboa, as publicações científicas são importantes para a divulgação do conhecimento produzido nas pesquisas e para fundamentar a prática assistencial baseada em evidências.

“Nesses últimos anos, muitas enfermeiras da FCecon estão fazendo mestrado ou estão envolvidas em pesquisa. E a publicação só ajuda a nos dar certeza de que estamos no caminho certo, que todo estudo e esforço são revertidos para uma assistência de enfermagem melhor aos nossos pacientes”, destaca Lisboa.