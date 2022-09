Enfermeiros podem entrar em greve em Manaus

Com o lema “Enfermagem na rua. Barroso, a culpa é sua”, enfermeiros fizeram um protesto na manhã desta sexta -feira (9), em Manaus. O ato foi realizado no largo São Sebastião e reuniu mais de cem profissionais.

Um dos organizadores do evento, Denison Vilar, informou que o objetivo do protesto é resgatar a valorização do profissional de enfermagem no país. Além disso, a categoria também busca melhores condições salariais após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em suspender o piso saarial da classe.

“Nós, trabalhadores da saúde, sofremos por dois anos e perdemos muitos amigos durante a pandemia de covid-19. Nada mais justo que lutarmos por nossos direitos e pela dignidade da nossa profissão”, disse.

Enfermeira há mais de dez anos, Cristiane Aguiar também considera a manifestação justa. “Estamos aqui totalmente de forma pacífica, apenas em busca do melhor para nossa classe, que também acaba sendo o melhor para a sociedade, pois o profissional da saúde é útil para todos”, enfatizou.