Enrico Falabella causa aglomeração com comício em Urucará

Candidato à reeleição em Urucará (a 270 quilômetros de Manaus), Enrico Falabella (MDB) realizou um comício no último fim de semana. O evento causou aglomeração na cidade e boa parte dos presentes não utilizavam máscaras, uma das medidas de segurança no período de pandemia do coronavírus.

Os eventos políticos do candidato, como as passeatas, por exemplo, são convocadas por meio das redes sociais. A campanha de Falabella tem registrado um grande número de pessoas, o que desrespeita as regras impostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os casos de covid-19 em Urucará totalizam quase 800. Dez pessoas morreram na cidade em decorrência da doença, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).