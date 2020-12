Ensino médio: 3 anos de preparação para o vestibular

Confira como desenvolver uma rotina de estudos para enfrentar os vestibulares com maior tranquilidade

Todos os anos, milhares de estudantes do país se encontram na mesma situação de ansiedade e desespero às vésperas do Enem e questionam: será que estudei o suficiente? Mas você já parou para pensar em como esse momento seria se você tivesse planejado e iniciado uma rotina de estudos logo no começo do ensino médio?

Pois fique sabendo que esta é uma ótima oportunidade. Desenvolver o hábito de estudos não é uma tarefa simples, e deixar isso para o ano do vestibular apenas contribui com o aumento da dificuldade e pressão para alcançar a faculdade. Por isso, quanto mais cedo começar, mais cedo você estará organizado, preparado e tranquilizado para as provas.

Mas isso não quer dizer que você precisa se precipitar. O planejamento dos estudos é muito importante e deve ser feito respeitando os limites do seu conhecimento. Os primeiros anos do ensino médio são fundamentais para fornecer a base necessária para os próximos anos de aprendizado. Portanto, procure dedicar algumas horas do seu dia para revisar aquilo que foi ensinado em sala de aula.

Se levada com dedicação, esta primeira etapa é suficiente para o desenvolvimento de uma rotina de estudos, o que ajudará bastante no futuro, seja para aprender ou revisar os conteúdos. Mas, como o nosso cérebro é um músculo, precisamos exercitá-lo para que ele se mantenha saudável. Sendo assim, estudar com antecedência exige também uma revisão das matérias de tempos em tempos para não acabar esquecendo.

Ter um prazo maior de preparação para o vestibular permite também que o estudante descubra com maior tranquilidade qual é a melhor técnica de estudos para si. Há inúmeras maneiras de estudar, e cada pessoa possui mais facilidade de aprendizado praticando métodos específicos.

Entre as técnicas mais populares estão a leitura grifada, que auxilia nos fichamentos e resumos, os mapas mentais, que consistem em escrever palavras-chave ao redor do tema, a releitura, os exercícios e simulados, a autoexplicação do conteúdo, criar e responder perguntas, além de seguir um cronograma de estudos.

Agora que você já sabe como se preparar, é hora do próximo passo: o que estudar para o Enem? Vestibulares exigem uma série de competências dos mais variados assuntos. Por isso, ler o edital do Enem é importante para determinar o que deve ser estudado para estar preparado na hora da prova.

Então, se você é um estudante que acabou de entrar no ensino médio, aqui vão as dicas: estude diariamente o que você está aprendendo nas aulas para formar uma boa base de conteúdo, descubra qual é a melhor técnica de aprendizado, a partir dos resultados que você obtém, planeje e revise os seus estudos.