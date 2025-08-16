Entenda como funciona o processo de cassação de Eduardo Bolsonaro

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou ao Conselho de Ética quatro representações que pedem a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Três foram protocoladas pelo PT e uma pelo PSOL. O envio marca o início formal do processo, mas o parlamentar segue no cargo até que todas as etapas previstas no regimento interno sejam concluídas.





As representações são instrumentos usados por partidos para questionar a conduta de parlamentares. O Conselho de Ética pode arquivar o caso, aplicar punições leves — como advertência ou suspensão — ou recomendar a cassação do mandato.

Após o recebimento da denúncia, o Conselho sorteia três possíveis relatores, excluindo nomes do mesmo partido ou estado do investigado. A Mesa Diretora escolhe um deles, que assume a condução do processo.

Eduardo Bolsonaro será notificado e terá até cinco sessões da Câmara para apresentar sua defesa. Caso não o faça, um defensor será designado. A instrução do processo envolve coleta de provas e análise de documentos, com prazo de até 30 dias caso haja risco de punições mais severas.

Na fase final, o relator entrega seu parecer, que é lido e votado em sessão pública do Conselho. A aprovação exige maioria absoluta dos membros. Se o parecer recomendar a cassação e for aceito, o caso segue para o plenário da Câmara, onde são necessários ao menos 257 votos para a perda do mandato.

O deputado ainda pode recorrer de decisões dentro do próprio Conselho. Como em outros casos, o andamento dependerá da correlação de forças políticas e da pressão da opinião pública.

Fonte: R7