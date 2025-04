Entenda o que é a taxação dos ‘super-ricos’ e a proposta de aumentar a cobrança de impostos

Economista francesa defende proposta de criação de imposto global de 2% sobre a riqueza dos bilionários. Taxar os super-ricos do país também é pauta da CUT na Marcha de 29 de abril.





A taxação dos super-ricos é a proposta de aumentar a cobrança de impostos sobre uma parcela muito pequena da população – os que concentram grandes fortunas, lucros e patrimônios.

Quem são os super-ricos?

Os super ricos representam os 0,1% das pessoas mais ricas do Brasil.

No Brasil, isso inclui pessoas com renda mensal muito acima da média, grandes investidores e donos de patrimônio milionário, banqueiros, industriais e do agro-negócio.

Muitos destes milionários pagam, proporcionalmente, menos imposto do que trabalhadores das indústrias e do comércio.

Isso acontece porque:

– Lucros e dividendos não são tributados como salários

– Grandes fortunas têm isenções, brechas e paraísos fiscais

– O sistema atual foca em tributar consumo (que pesa mais para os mais pobres)

Proposta de taxar os super-ricos busca:

– Reduzir desigualdades

– Aumentar a arrecadação sem pesar no bolso da maioria

– Tornar o sistema tributário mais progressivo

No Brasil, o tema ainda enfrenta resistência no Congresso, onde muitos parlamentares foram eleitos para defender os interesses do topo da pirâmide. Ou seja, os empresários e investidores da Faria Lima, o agro, os banqueiros, por exemplo.

A defesa desta pauta tem crescido não apenas no Brasil como no mundo e agora volta a ganhar destaque com o apoio recebido da economista francesa, Esther Duflo, vencedora do Prêmio Nobel de Economia, em 2019, por sua abordagem experimental para aliviar a pobreza global.

Veja a lista completa de bilionários brasileiros

Eduardo Saverin — US$ 34,5 bilhões Vicky Safra — US$ 20,7 bilhões Jorge Paulo Lemann — US$ 17 bilhões David Velez — US$ 10,7 bilhões Carlos Alberto Sicupira — US$ 7,6 bilhões André Esteves — US$ 6,9 bilhões Fernando Roberto Moreira Salles — US$ 6,5 bilhões Miguel Krigsner — US$ 6,1 bilhões Pedro Moreira Salles — US$ 6,1 bilhões Alexandre Behring — US$ 5,7 bilhões João Moreira Salles — US$ 4,5 bilhões Walther Moreira Salles Junior — US$ 4,5 bilhões Jorge Mol Filho e família — US$ 4,4 bilhões Joesley Batista — US$ 3,8 bilhões Wesley Batista — US$ 3,8 bilhões Maurizio Billi — US$ 3,7 bilhões Alceu Elias Feldmann e família — US$ 3,3 bilhões José João Abdalla Filho — US$ 3,2 bilhões Mário Araripe — US$ 3 bilhões João Roberto Marinho — US$ 3 bilhões José Roberto Marinho — US$ 3 bilhões Roberto Irineu Marinho — US$ 3 bilhões Lírio Parisotto — US$ 2,5 bilhões Marcel Herrmann Telles e família — US$ 2,3 bilhões Alexandre Grendene Bartelle — US$ 2,2 bilhões Julio Bozano — US$ 2,1 bilhões Luciano Hang — US$ 2 bilhões Jayme Garfinkel e família — US$ 1,8 bilhão Guilherme Benchimol — US$ 1,7 bilhão Alfredo Egydio Arruda Villela Filho — US$ 1,7 bilhão Luiz Frias — US$ 1,7 bilhão Ilson Mateus e família — US$ 1,7 bilhão Sasson Dayan e família — US$ 1,5 bilhão Ana Lucia de Mattos Barretto Villela — US$ 1,5 bilhão Artur Grynbaum — US$ 1,5 bilhão Rubens Menin Teixeira de Souza — US$ 1,5 bilhão Rubens Ometto Silveira Mello — US$ 1,5 bilhão Carlos Sanchez — US$ 1,5 bilhão Eduardo Voigt Schwartz — US$ 1,5 bilhão Mariana Voigt Schwartz Gomes — US$ 1,5 bilhão Cristina Junqueira — US$ 1,4 bilhão José Roberto Ermirio de Moraes — US$ 1,3 bilhão Jose Ermirio de Moraes Neto — US$ 1,3 bilhão Daniel Feffer — US$ 1,3 bilhão David Feffer — US$ 1,3 bilhão Neide Helena de Moraes — US$ 1,3 bilhão Vera Rechulski Santo Domingo — US$ 1,3 bilhão Jorge Feffer e família — US$ 1,2 bilhão Ruben Feffer — US$ 1,2 bilhão Lívia Voigt de Assis — US$ 1,2 bilhão Dora Voigt de Assis — US$ 1,2 bilhão Antônio Luiz Seabra — US$ 1,1 bilhão Jose Isaac Peres e família — US$ 1,1 bilhão Liu Ming Chung — US$ 1,1 bilhão Lucia Maggi e família — US$ 1 bilhão

