Entidade amazonense participa de evento em MG

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) participou do “Women Entrepreneur Forum – WeForum 2025*, em Belo Horizonte (MG). O evento aconteceu nos dias 26 e 27 de março, reunindo lideranças femininas de diferentes países, empresárias, especialistas, autoridades e organizações de apoio ao empreendedorismo.





Representando o Amazonas, estiveram presentes a Conselheira Estadual do CMEC-AMAZONAS, Leonarda Safira Gaspar Pinheiro, e a Consultora Técnica Associativista do CMEC-AM, Lívia da Silva Cristo. A participação das representantes reforça o compromisso do Conselho com a articulação nacional e internacional, fortalecendo conexões estratégicas que impulsionam o desenvolvimento de lideranças femininas na região.

A programação do WeForum contou com painéis temáticos, sessões técnicas e rodadas de negócios voltadas a setores como alimentos, moda, cosméticos e farmacêuticos. Destaque para os encontros com representantes da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), Sebrae, FIEMG e da Aliança BRICS.

O CMEC-AMAZONAS celebrou a oportunidade de representar o Amazonas em um evento internacional tão estratégico para a construção de parcerias e fortalecimento do associativismo. A ACA (Associação Comercial do Amazonas) reafirma seu apoio institucional às iniciativas que promovem o empoderamento econômico das mulheres e a inclusão produtiva em todo o estado.