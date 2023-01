Entidades projetam tendências para o ensino superior

O Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior no Brasil, e o Consórcio SHTEM Brasil reuniram 20 especialistas em ensino superior, nacionais e internacionais, para projetar as tendências para a educação acadêmica. A publicação Tendências no Ensino Superior para 2023 contou com reitores, ex-reitores, gestores, estudiosos e pesquisadores da educação que estão pensando o ensino superior de forma inovadora. Os convidados fizeram um exercício de previsão sobre o futuro próximo, cujo resultado deverá orientar as ações que serão implementadas pelas IES do setor, no sentido de repensar seus modelos acadêmicos, avançar na compreensão das novas modalidades de ensino e melhorar a aprendizagem dos estudantes.

Entre os convidados destacam-se especialistas como Dale Johnson, da Arizona State University, Joaquin Guerra, da Tec. de Monterrey e Fernando Valenzuela, da Global Edtech. Há reitores como Beatriz Balena (UVA), Arapuan Neto (Unisuam), Janes Tolemin (Uniaasselvi) e pró-reitores como Cintia Boll (UFGRS), Carla Leite (Faesa) e Wagner Sanches (Fiap). Também foram convidados Marcelo Knobel (Unicamp) e João Otávio (Unifeob), que até pouco tempo eram reitores, além de gestores e ex-gestores que são especialistas em ensino superior, como Maurício Garcia (Inteli), Marina Feferbaum (FGV), Ana Valéria S. A. Reis (Consultora Educacional), Gustavo Hoffmann (Grupo A) e João Vianney (Hoper). Lúcia Teixeira (Semesp e Unisanta), Rodrigo Capelato (Semesp) e Fábio Reis (Semesp, STHEM Brasil e MetaRed) também contribuíram com a publicação.

Todos os participantes estão à disposição da imprensa e poderão comentar as convergências e diversidades do painel de previsões que foi produzido pelas duas entidades, servindo de fontes para uma eventual matéria sobre os desafios que se apresentam para o setor do ensino superior no Brasil e em todo o mundo.

Sobre o Semesp

