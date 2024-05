Entre familiares e assessores, Anderson Sousa chega com comitiva reduzida de prefeitos à XXV Marcha à Brasília

Juntando a família do prefeito Anderson Sousa (UB), de Rio Preto da Eva, assessores e secretários, não chegam a 20 o número de pessoas que formaram a comitiva milionária dos convidados pela Associação de Municípios do Amazonas (AAM), para a XXV Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, que deve ocorrer nestes dias 20 e 23 de maio.





Ou seja, a força na Defesa dos Municípios que seria feita pelo presidente da Associação de Municípios, deve ficar para a próxima Marcha, com outro presidente. O que Anderson fez, segundo a imprensa local e publicado no Diário Oficial dos Municípios, foi gastar dinheiro da Associação, mais de R$ 20 mil, só com ele, esposa e assessores.

No total, foram gastos R$ 26.297,82 (Vinte e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) com 09 pessoas, incluindo o chefe do executivo municipal.

No final da noite de ontem o assessor de comunicação do prefeito havia dito, que a mobilização realizada pela Associação Amazonense de Municípios (AAM), resultaria na ida de 37 prefeitos, dois vice-prefeitos, dez presidentes de câmaras, 28 vereadores e 32 secretários municipais.

Em Brasília, o gabinete do Senador Omar Aziz 9PSD), chegou a receber a lista. No entanto, ou os prefeitos estão hibernando nos hotéis, ou o assessor deu uma ‘bola fora’, com os números divulgados. Eles não apareceram até o momento nas comissões nem no plenário.

Otimismo

Na nota do assessor de comunicação, Anderson Sousa chegou a dizer que estava muito otimista, no entanto, justificou a falta de prefeitos por “eles estarem envolvidos em suas pré-campanhas”.

Ou seja, em fim de mandato, passando por gestão com indícios de turbulências e denúncias, inclusive com denúncias de irregularidades e até mesmo de possíveis crimes, o prefeito da cidade de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, não está conseguindo cumprir o que prometeu, que era unir os prefeitos do Amazonas.