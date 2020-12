Entrevista de emprego a distância é alternativa para momento de pandemia

A pandemia causada pelo novo coronavírus impactou de maneira considerável a dinâmica de funcionamento das empresas dos mais variados setores. Muitos colaboradores passaram a atuar remotamente, e várias companhias entregaram seus escritórios para continuar o trabalho a distância por período indeterminado. Com tantas mudanças, a estratégia para a contratação de novos funcionário também precisou ser adequada, garantindo a segurança dos candidatos e do restante das pessoas.

Durante esse perído, em um movimento que segue acontecendo em várias empresas, as contratações estão sendo realizadas de maneira remota, com o uso de diferentes tipos de ferramentas para criar algum tipo de integração entre os candidatos à vaga e os integrantes dos times e gestores de áreas, além dos membros do RH.

Os programas de conferência online, como Zoom, Google Meet e Skype, ganharam ainda mais destaque durante esse momento. Até mesmo o WhatsApp, aplicativo voltado para troca de mensagens, foi usado pelas companhias. Segundo um levantamento do Banco Nacional de Empregos (BNE), a quantidade de empresas que usaram o WhatsApp como ferramenta para realizar contratações dobrou 53% de março a setembro em 2020. A ferramenta oferece mobilidade e rapidez, sendo uma boa alternativa especialmente nos momentos quando outros programas não funcionam corretamente.

Empresas e candidatos precisam se adaptar às mudanças

Tanto os candidato quanto os colaboradores que estão realizando a avaliação precisam lembrar que a entrevista a distância é tão formal quanto a entrevista presencial. Pontos como informações sobre a vaga e questões avaliativas devem ser repassados de maneira clara, para que o entrevistado tenha tempo de registrar os dados. Alinhar pontos importantes por e-mail após o encontro é uma ótima maneira de resolver dúvidas e evitar mal-entendidos, além de reforçar a formalidade da reunião.

O RH também precisa criar novas estratégias para entrevistar os candidatos online, já que será necessário desenvolver a gestão de pessoas a distância, o que não é importante somente para momentos de contratação, como para o desenvolvimento da empresa no geral, especialmente durante períodos de estresse.

Já os candidatos precisam tomar alguns cuidados no momento da entrevista, como posicionar a câmera em uma altura apropriada — evitando que a imagem se restrinja a mostrar somente até o pescoço, permitindo que os ombros e as mãos aparecem durante a conversa —, prestar atenção ao cenário que aparece atrás, que deve ser profissional e adequado, e usar roupas que estejam de acordo com a ocasião. Como não há um encontro físico, é importante realizar uma boa apresentação pessoal, sendo formal e simpático.