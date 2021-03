Envira compra móveis e medicamentos por mais de R$ 5 milhões

A compra de móveis e medicamentos vai custar R$ 5,6 milhões aos cofres de Envira (a 1.218 quilômetros de Manaus). A aquisição colocou a prefeitura na mira da do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

O órgão ministerial abriu um inquérito para investigar as licitações feitas pelo executivo municipal. Conforme o MPAM, há indícios de fraude, uma vez que os pregões não apresentam justificativas cabíveis para as aquisições com valores tão altos.

A compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e insumos hospitalares, por exemplo, custa pouco mais de R$ 2,4 milhões. Já a compra que móveis que seriam utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde iriam tirar do cofre mais de R$ 3 milhões.

Além disso, de acordo com o MPAM, os pregões foram feitos descumprindo todas as normas de segurança sanitária exigidas durante a pandemia de covid-19. A Prefeitura de Envira tem até 15 dias para apresentar justificativas para a realização das compras.