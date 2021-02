Envira é o município com menor índice de casos de covid-19 no Amazonas

Envira (a 1.218 quilômetros de Manaus) registrou duas mortes por covid-19 em 11 meses de pandemia. O Amazonas já soma 9,2 mil óbitos em decorrência da doença. Dos mais de 285 mil casos confirmados da doença no Estado, 1.295 foram registrados no município.

“Atualmente, podemos dizer que a situação está sob controle. Envira foi a última cidade do Amazonas a apresentar caso positivo de Coronavírus, sendo que diversos fatores podem ter contribuído: isolamento geográfico, medidas preventivas, atuação integrada entre Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Civil, Município, dentre outros”, explicou a promotora de Justiça, Priscilla Carvalho Pini.

Ainda de acordo com a promotora, as medidas preventivas, até o momento, bem como o atendimento precoce, dentre outras, contribuem para a baixa taxa de mortalidade. “A primeira recomendação foi expedida ainda no dia 18 de março de 2020, direcionada ao Poder Executivo, para que fosse expedido decreto restringindo eventos e fixando diversos critérios direcionados a evitar a propagação do vírus”, enfatizou.

A Promotoria de Envira tem buscado uma atuação preventiva e resolutiva, buscando expedir recomendações e orientações aos órgãos. “As medidas de higiene são tomadas, todavia, é necessária uma maior conscientização da população quanto ao uso de máscaras nesse momento”, recomendou Priscilla.