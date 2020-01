Envira ganha unidade do Liceu de Arte Claudio Santoro

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa inaugura, no dia 29 de janeiro, uma unidade do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro em Envira, município distante 1.208 quilômetros de Manaus. O projeto, em parceria com a prefeitura do município, é realizado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

O secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destaca a importância de levar as atividades do Liceu para o município.

“Foi um desafio implantar o Liceu em Envira devido às dimensões do nosso estado, assim como às peculiaridades da logística. Mas está sendo uma conquista muito importante, pois vamos atender um público que não tinha tanto acesso a ações culturais e artísticas por conta da distância, do difícil acesso”, comenta.

Envira terá a segunda unidade do Liceu fora da capital amazonense – a primeira fica em Parintins – e ofertará cursos gratuitos nas áreas de Música, Dança e Teatro. Ao todo, serão oferecidas 432 vagas para os cursos de “Iniciação Teatral”, “Teatro para Crianças”, “Violão”, “Bateria”, “Teclado”, “Canto/Coral”, “Musicalização Infantil em Flauta Doce”, “Dança para Criança” e “Danças Brasileiras”.

A unidade funcionará no Centro de Eventos e Negócios Agropecuários (Cena), de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h; e aos sábados, de 8h até meio-dia.

Inscrições – As aulas do Liceu em Envira terão início no dia 5 de fevereiro, e as inscrições acontecem até a próxima quinta-feira (23/01), das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h, no Centro de Formação em Multimeios Didáticos, localizado na rua 22 de Junho, nº 344-436, no Cena.

Para efetuar matrícula, o candidato deverá atender aos pré-requisitos (faixa etária) de cada curso e apresentar cópia dos seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento, CPF, comprovante de residência (água ou energia), declaração escolar ou certificado, e uma foto 3X4. Menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável legal, que também deverá apresentar cópia do RG e CPF.

Emprego e renda – A implantação do Liceu em Envira também contribui na geração de emprego e renda para moradores do município. O espaço ofertou dez vagas, sendo um Coordenador Geral, um Coordenador Pedagógico, cinco Instrutores, um Assistente de Coordenação Educativa, um Porteiro e um Auxiliar de Serviços Gerais, que compõem o corpo técnico da unidade. Os profissionais foram selecionados por meio de edital.

O diretor técnico-artístico do Liceu, maestro Davi Nunes, destaca que os instrutores receberão um treinamento para entender todos os procedimentos do Liceu.

O projeto do Liceu de Envira tem como proponente a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e conta com patrocínio da BIC da Amazônia S.A. e da Moto Honda da Amazônia.

Confira a relação de cursos:

Iniciação Teatral

Pré-requisito: a partir de 13 anos

Vagas: 50

Teatro para Crianças

Pré-requisito: crianças de 7 a 12 anos

Vagas: 50

Violão

Pré-requisito: a partir de 8 anos

Vagas: 60

Bateria

Pré-requisito: a partir de 8 anos

Vagas: 40

Teclado

Pré-requisito: a partir de 8 anos

Vagas: 32

Canto/Coral

Pré-requisito: a partir de 18 anos

Vagas: 60

Musicalização Infantil em Flauta Doce

Pré-requisito: a partir de 8 anos

Vagas: 40

Dança para Criança

Pré-requisito: crianças de 7 a 8 anos

Vagas: 50

Danças Brasileiras

Pré-requisito: a partir de 13 anos

Vagas: 50