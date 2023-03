Escola de Contas abre ano letivo com Seminário Eleitoral e ministros do TSE

Com a presença de várias autoridades, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) irá realizar a abertura do ano letivo de 2023 por meio do seminário ‘Direito Eleitoral’, nesta sexta-feira (3).

O evento terá a presença de ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário amazonense, além do presidente da Corte de Contas amazonense, conselheiro Érico Desterro, e do coordenador da ECP, conselheiro Mario de Mello.

As palestras

O seminário terá um ciclo de palestras com os ministros do TSE, Carlos Bastide Horbach e André Ramos Tavares, sobre Inelegibilidades e o papel dos Tribunais de Contas. Depois disso, haverá um debate sobre a Lei da Ficha Limpa e o Direito à Boa Governança, conduzido pela assessora-chefe da Procuradoria Regional Eleitoral, Milena de Paiva Milon, e pelo procurador regional da República, André de Carvalho Ramos.

O evento terá ainda uma discussão sobre o Controle de Contas e Eleições com a participação do diretor da Escola de Direito da Alfa Educação (Unialfa/Fadisp), Thiago Matsushita, o coordenador da Pós-Lato da Unialfa/Fadisp, Julio Cesar de Oliveira Velloso e o coordenador dos cursos da Unialfa/Fadisp, Lauro Ishikawa.