Escola municipal recebe palestra sobre bullying e cyberbullying

Alunos do 9º ano da Escola Municipal Professora Zenaira Bentes Monteiro Pastor, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus, participaram nesta terça-feira (15/4) de uma palestra educativa sobre bullying e cyberbullying. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Comissão “OAB Vai à Escola”, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM).





Voltada para estudantes com idades entre 12 e 14 anos, a atividade faz parte de um projeto que visa promover o diálogo e a conscientização sobre os impactos dessas práticas no ambiente escolar e virtual.

Durante a roda de conversa, o subsecretário de Gestão Educacional, Arone Bentes, reforçou a importância de abordar o tema com os jovens. “O ambiente escolar deve ser um espaço seguro. Essas ações são fundamentais para combater a violência e garantir o bem-estar dos alunos, incentivando o respeito mútuo e a responsabilidade digital”, destacou.

A estudante Rebecka Pereira, de 14 anos, avaliou positivamente a iniciativa. “Às vezes, pequenas atitudes podem machucar muito. Essa palestra ajuda a gente a entender melhor o impacto do que falamos e fazemos”, disse.

O presidente da Comissão “OAB Vai à Escola”, Manoel Carlos de Oliveira, explicou as consequências legais do bullying e do cyberbullying e orientou os estudantes sobre formas de prevenção. “É fundamental que os alunos compreendam seus direitos, mas também suas responsabilidades. A escola é um espaço de formação cidadã”, afirmou.

A palestra integra uma série de ações educativas realizadas em unidades de ensino da capital, com foco no fortalecimento da cultura da paz e do respeito nas escolas.